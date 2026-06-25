وافتتح منتخب هايتي التسجيل مبكرا عبر هدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل أشرف حكيمي النتيجة في الدقيقة 39.

وأعاد ويلسون إيسيدور التقدم لهايتي في الدقيقة 43، لكن إسماعيل صيباري أدرك التعادل للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل 2-2.

وفرض "أسود الأطلس" أفضليتهم في الشوط الثاني، ليحسم البديلان سفيان رحيمي وياسين جسيم المباراة بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 78 و89.

وسجل المنتخب المغربي أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، متجاوزا رقمه السابق البالغ ثلاثة أهداف، والذي حققه أمام اسكتلندا في مونديال 1998.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ32، متساويا مع البرازيل في عدد النقاط، بينما ودع منتخب هايتي البطولة دون أي نقطة بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.