وجاء إنجاز لاعب وسط "أسود الأطلس" بعدما أحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده أمام هايتي في الدقيقة 43، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

وكان صيباري قد افتتح سجله التهديفي في البطولة بإحراز هدف المغرب في التعادل 1-1 أمام البرازيل، قبل أن يسجل هدف الفوز الوحيد في شباك اسكتلندا بالجولة الثانية.

وبهدفه أمام هايتي، واصل صيباري تألقه اللافت، محققا رقما غير مسبوق في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم "أسود الأطلس" في النسخة الحالية من البطولة.