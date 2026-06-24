وافتتح روبن فارجاس التسجيل لسويسرا بعد 40 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يعزز يوهان مانزامبي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 57، فيما قلص البديل بروميس دافيد الفارق لكندا في الدقيقة 76.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 7 نقاط، لينهي دور المجموعات في الصدارة، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع قطر ثم حقق انتصارين متتاليين على البوسنة وكندا.

في المقابل، تجمد رصيد كندا عند 4 نقاط، لكنها احتفظت بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن البوسنة ، التي فازت على قطر 3-1، لتسجل بذلك أول تأهل لها إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

أما منتخب البوسنة والهرسك، فاحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، لينتظر حسم مصيره ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، بينما ودعت قطر البطولة من دور المجموعات بعدما أنهت مشوارها في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وسيواجه المنتخب السويسري في دور الـ32 أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة أو العاشرة، بينما يلتقي المنتخب الكندي وصيف المجموعة الأولى، في أول ظهور له بالأدوار الإقصائية للمونديال.

وفرض المنتخب السويسري أفضليته خلال الشوط الثاني، في حين حافظ على تقدمه بفضل تألق حارسه جريجور كوبيل، الذي تصدى لعدة فرص خطيرة في الدقائق الأخيرة، ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين وصدارة المجموعة.