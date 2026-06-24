وافتتح كريم ألاجبيغوفيتش التسجيل للبوسنة في الدقيقة 29، قبل أن يعزز المنتخب البوسني تقدمه بهدف ثان جاء بالنيران الصديقة بعدما سجل حارس قطر محمود أبو ندى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

وقلص حسين الهيدوس الفارق للعنابي في الدقيقة 42، لكن إرمين ماهيميتش حسم النتيجة بإحراز الهدف الثالث للبوسنة في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب البوسني رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن كندا، فيما أنهى المنتخب القطري مشواره في البطولة في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، ليودع المنافسات من دور المجموعات.

وفرض منتخب البوسنة أفضليته منذ الدقائق الأولى، مستفيدا من ضغط هجومي متواصل، بينما اعتمد المنتخب القطري على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، وكاد أن يفتتح التسجيل عبر أكرم عفيف في الدقيقة 13، لكن الدفاع البوسني تدخل في اللحظة الأخيرة.

ورغم نجاح العنابي في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، فإنه لم يتمكن من العودة في النتيجة، قبل أن يحسم المنتخب البوسني المباراة بهدف ثالث في الشوط الثاني، ليؤكد فوزه وينهي مشوار قطر في النسخة الحالية من كأس العالم.