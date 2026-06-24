بهذين الهدفين، صعد نجم فريق النصر السعودي إلى المركز الثاني في قائمة أكبر اللاعبين سنا الذين سجلوا أهدافا في تاريخ كأس العالم، إذ سجل رونالدو هدفه بعمر 41 عاما و138 يوما، ليصبح ثاني أكبر هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ويتصدر النجم الكاميروني روجيه ميلا قائمة أكبر اللاعبين سنا الذين سجلوا أهدافا في تاريخ كأس العالم، وذلك بعمر 42 عاما و39 يوما.

ويأتي في المركز الثاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفه في البطولة بعمر 41 عاما و138 يوما.

قائمة أكبر الهدافين في تاريخ المونديال:

روجيه ميلا (الكاميرون):

العمر عند التسجيل: 42 عاما و39 يوما.

الحدث: كأس العالم 1994 في شباك روسيا.

كريستيانو رونالدو (البرتغال):

العمر عند التسجيل: 41 عاما و138 يوما.

الحدث: كأس العالم 2026 في شباك أوزبكستان.

بيبي (البرتغال):

العمر عند التسجيل: 39 عاما و283 يوما.

الحدث: كأس العالم 2022 في شباك سويسرا.

ليونيل ميسي (الأرجنتين):

العمر عند التسجيل: 38 عاما و363 يوما.

الحدث: كأس العالم 2026 في شباك النمسا.

غونار غرين (السويد):

العمر عند التسجيل: 37 عاما و236 يوما.

الحدث: كأس العالم 1958 في شباك ألمانيا.

كواوتيموك بلانكو (المكسيك):

العمر عند التسجيل: 37 عاما و151 يوما.

الحدث: كأس العالم 2010 في شباك فرنسا.

فيليبي بالوي (بنما):

العمر عند التسجيل 37 عاما و120 يوما.

الحدث: كأس العالم 2018 في شباك إنجلترا.

ماركو أرناوتوفيتش (النمسا):

العمر عند التسجيل 37 عاما و58 يوما.

الحدث: كأس العالم 2026 في شباك الأردن.

أوبدوليو فاريلا (أوروغواي):