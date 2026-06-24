وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الفريق سيظل ملزما بالمغادرة بعد المباراة التي تقام مساء الجمعة بتوقيت سياتل، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للبطولة، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الفريق سيغادر معسكره التدريبي في تيخوانا بالمكسيك متوجها إلى سياتل، الأربعاء.

وقال المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أندرو جولياني، لوكالة "أسوشيتد برس": "كان هذا مخططا له من جانبنا. كنا سنراقب سير أول رحلتين، وإذا سارت الأمور بسلاسة سنمدد اليوم الإضافي نظرا لطول مدة السفر".

ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" هذا التغيير في السياسة لأول مرة، الذي يأتي في ظل تفاوض مسؤولين من كلا البلدين حول كيفية إنهاء الحرب في إيران.

واشتكى المنتخب الإيراني من قيود السفر المفروضة عليه، والتحديات التي واجهها منذ اندلاع الحرب.

وفي مارس الماضي، سعى المنتخب الإيراني لنقل مبارياته بدور المجموعات في المونديال إلى المكسيك، التي تربطه بها علاقات دبلوماسية، بينما رفض الفيفا ذلك.

لكن تمت الموافقة على طلبه بنقل معسكره التدريبي من توكسون بولاية أريزونا الأميركية، إلى تيخوانا قبل أسبوعين من وصول المنتخب الإيراني، في حين تم منع العديد من مسؤولي الفريق وأعضاء الجهاز الفني من السفر إلى الولايات المتحدة مع الفريق.

وفي أول مباراتين لإيران، قرب لوس أنجلوس، لم يتم السماح للفريق بالسفر إلا قبل يوم واحد.

وصرح المدير الفني لإيران أمير قلعة نوي، مرارا بأن هذا التقييد أضر بالفريق، خاصة مع بقاء أقل من 24 ساعة على خوض الفريق مباراتيه أمام نيوزيلندا وبلجيكا على الترتيب، حيث تعادل 2-2 وسلبيا على الترتيب.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح لمنافس إيران المقبل، منتخب مصر، بالوصول إلى سياتل قبل يومين من موعد المباراة.

وبعد فوزه التاريخي 3-1 على نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة، تقدم منتخب مصر بطلب للسفر مباشرة إلى سياتل، لكنه قوبل بالرفض من جانب الفيفا، معللا ذلك بنقص الموارد الأمنية اللازمة لتلبية هذا الطلب المستعجل.

وعاد المنتخب المصري لمعسكره التدريبي في سبوكان بولاية واشنطن، على بعد 45 دقيقة بالطائرة من سياتل، ولم يصدر أي تعليق فوري على طلب التعليق.