وسجل أنتي بوديمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام إنجلترا.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، ليبقي على آماله في التأهل إلى الدور المقبل قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة.

في المقابل، تلقى منتخب بنما خسارته الثانية تواليا، ليبقى بلا رصيد ويودع البطولة رسميا، بعدما خسر أيضا مباراته الأولى أمام غانا.

وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على غانا صاحبة الرصيد ذاته، بينما تتنافس كرواتيا على بطاقة التأهل الأخيرة في الجولة الختامية.