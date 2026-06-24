واستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بفوز لافت على كرواتيا بنتيجة 4-2، قبل أن يصطدم بدفاع غاني منظم فرض عليه التعادل دون أهداف في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وأشاد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، توماس توخيل، بأداء المنتخب الغاني، واصفا المباراة بأنها "معركة بين ثمانية مهاجمين وعشرة مدافعين"، في إشارة إلى النهج الدفاعي الذي اعتمده المنافس.

من جانبه، قال القائد هاري كين إن منتخب غانا نجح في الحد من خطورة إنجلترا، بينما اعتبر جود بيلينغهام أن جائزة أفضل لاعب في المباراة كان ينبغي أن تذهب إلى أحد لاعبي غانا تقديرا لأدائهم الدفاعي.

وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الضوء على ما وصفته بـ"عقدة الجولة الثانية"، مشيرة إلى أن إنجلترا لم تحقق الفوز في ثاني مبارياتها خلال أربع بطولات كبرى متتالية، إذ تعادلت مع الدنمارك في يورو 2020، ومع الولايات المتحدة في كأس العالم 2022، ثم مع الدنمارك مجددا في يورو 2024، قبل التعادل الأخير أمام غانا في مونديال 2026.

ورغم استمرار هذه السلسلة، قلل بيلينغهام من أهمية الأمر، مؤكدا أن حصد أربع نقاط من أول مباراتين يبقى بداية جيدة في دور المجموعات.

وفي سياق متصل، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن المنتخب الإنجليزي لم ينجح في تحقيق انتصارين متتاليين في مستهل مشاركاته بكأس العالم سوى ثلاث مرات فقط، وذلك في نسخ 1982 بإسبانيا، و2006 بألمانيا، و2018 في روسيا.

ويختتم المنتخب الإنجليزي مشواره في دور المجموعات بمواجهة بنما، في مباراة شدد توخيل على أنها لن تكون سهلة رغم الفوارق النظرية بين المنتخبين.