وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب سيكون حاضرا في النهائي، مضيفا: "سنكون مع الرئيس الأميركي للاستمتع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع".

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، فيما لم يحضر ترامب حتى الآن أي مباراة من مباريات البطولة التي انطلقت في 11 يونيو.





