ورفع كل من المنتخبين رصيده إلى أربع نقاط، بعدما استهلت إنجلترا مشوارها بالفوز على كرواتيا (4-2)، فيما تغلبت غانا على بنما (1-0) في الجولة الأولى.

وقدم المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه توماس توخيل، أداء هجوميا باهتا، إذ فشل في اختراق الدفاع الغاني، مكتفيا بعدد محدود من المحاولات غير المؤثرة على المرمى.

في المقابل، نجح منتخب غانا، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في فرض إيقاعه الدفاعي والخروج بنقطة ثمينة تعزز حظوظه في التأهل.

وتتجه الأنظار إلى المباراة الثانية في المجموعة، التي تجمع كرواتيا وبنما، قبل الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة إنجلترا مع بنما، وغانا مع كرواتيا.