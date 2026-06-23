وبهذا الإنجاز، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل أهدافا في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، كما رفع رصيده إلى 10 أهداف بقميص البرتغال في النهائيات، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم أوزيبيو.

وجاء تألق قائد البرتغال بعد أسبوع صعب أعقب التعادل مع الكونغو (1-1)، والذي تعرض خلاله لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام المحلية.

وقال رونالدو عقب المباراة: "كان أسبوعا قاتما، وكأن البعض اعتقد أنني اعتزلت كرة القدم، لكنني أؤمن بالعمل الجاد... عدنا".

وأضاف: "لدي مسيرة تمتد 23 عاما، وعندما تسير الأمور بشكل جيد يقولون إنه كريستيانو، وعندما تتعثر يقولون إنه انتهى وأصبح كبيرا في السن".

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الحادية عشرة، ليقترب من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.