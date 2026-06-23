وجاء الهدف الأول لرونالدو في المونديال في الدقيقة 6، بعدما لعب جواو كانسيلو عرضية من الجهة اليمنى، ليحوّلها رونالدو بتسديدة قوية في شباك عبدالي نيماتوف، حارس مرمى أوزبكستان.

وأصبح رونالدو، 41 عاما، أول لاعب يسجل في 6 نسخ متتالية من كأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة عام 2006.

ووصل رونالدو إلى هدفه العاشر في كأس العالم، متجاوزا رقم الأسطورة أوزيبيو الذي سجل أهدافه جميعا في نسخة عام 1966 في إنجلترا.

وفي الدقيقة 39، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد انفراده بحارس المرمى الأوزبكي بعد تمريرة بينية من برونو فيرنانديز، موقعا على هدفه العاشر في المونديال على مدى تاريخ مشاركاته.

كما أصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يحرز هدفا في كأس العالم عبر التاريخ بعمر 41 عاما و138 يوما، وفق ما ذكرت شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية.

وحسب إحصائيات شبكة "ستاتس فوت" الفرنسية، أصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يحرز هدفًا في مباراة بكأس العالم عبر التاريخ، بعمر 41 عامًا و138 يومًا.

وتوزعت أهداف رونالدو في النسخ الماضية بواقع هدف واحد في نسخ 2006 و2010 و2014، وأربعة أهداف في نسخة عام 2022، ثم هدفين في مرمى أوزبكستان.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 976 في مسيرته الكروية الطويلة، والتي شهدت تسجيله 145 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.

وكان منتخب البرتغال قد سقط في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة التي تضم أيضا كولومبيا.