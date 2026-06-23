وذكر النادي الكتالوني في بيان على حسابه الرسمي أنه أبلغ إدارة النادي بتفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم بشكل نهائي ليصبح لاعبا دائما في صفوف برشلونة.

وأضاف البيان أن اللاعب الذي يشارك رفقة المنتخب المصري في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيوقع عقدا يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى يونيو 2029.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وشارك في الجزء الأخير من الموسم مع الفريق الثاني لبرشلونة وقدم مستويات مميزة منذ ظهوره الأول بحسب تعبير المصدر.

وفي مباراته الأولى يوم 8 مارس، سجل هدفا أمام فريق "إس دي هويسكا" في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (2-2).

وبعد ذلك خاض 9 مباريات في الدوري تحت 19 عاما سجل خلالها 6 أهداف، من بينها ثلاثية في الفوز الكاسح على مونتي كارلو بنتيجة (9-0)، وهي المباراة التي توج فيها الفريق بلقب دوري الشرف.