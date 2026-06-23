واعتبرت البرتغال من المرشحين للمنافسة على لقب البطولة في أميركا الشمالية، وكانت قد تعادلت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 في مباراتها الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وبدا رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق، بعيدا عن مستواه إلى حد كبير، وتعرض اللاعب والمدرب لانتقادات عقب ذلك.

وعند سؤاله عن قائده عشية مباراته الثانية في المجموعة، الثلاثاء أمام أوزبكستان في هيوستن، قال مارتينيز: "أعتقد أنه لاعب يركز كثيرا، وربما يكون أكبر مثال على كيفية التركيز على الجوانب التي يمكنك التأثير فيها -- طريقة تعافيه، طريقة تحضيره، وطريقة تدريبه".

وأضاف: "إنها المرة السادسة التي يشارك فيها في كأس العالم، وهو لاعب يدافع ويلعب لبلاده منذ وقت طويل. لذا فهو يريد حقا الاستمرار في التطور، والمساهمة مع الفريق، وهو قدوة حقيقية لفريقنا".

لكن وعندما سُئل من قبل الصحفيين عما إذا كان رونالدو سيشارك أساسيا أمام الأوزبك، رفض مارتينيز الإجابة: "لأنني لم أبلغ لاعبيّ بعد".

وقال مارتينيز إن خيبة الأمل التي شعرت بها البرتغال بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية ستشكل دافعا أمام أوزبكستان، التي تشارك لأول مرة في كأس العالم وستكون مرشحة أقل حظا.".

وتابع: "شعور الإحباط الذي انتابنا جميعا كفريق، وشعور خيبة الأمل بعد المباراة، ربما يكون أفضل نقطة انطلاق للتحضير للمباراة التالية".

وأضاف: "نحن أكثر اتحادا، وأقوى، ونعمل بجد كبير. كما أن اللاعبين يتمتعون بعقلية رائعة".

وأشار مارتينيز إلى أن الانتقادات التي تعرضوا لها بعد الأداء الباهت أمام الكونغو الديمقراطية هي "جزء من اللعبة".

وقال: "نحن نلعب في كأس العالم، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الضجيج والتوتر".