وبعد هزيمة الجزائر والأردن في مستهل مشوارهما في ‌النهائيات المقامة بأميركا الشمالية، بدأت القمة العربية بقوة، وأهدر كلا الفريقين عدة فرص، ‌كان أبرزها ‌للجناح الجزائري رياض محرز، الذي افتقر للدقة في مواجهة الحارس يزيد أبو ليلى.

ومنح نزار الرشدان التقدم للأردن في الدقيقة 36 بعدما ‌أطلق تسديدة منخفضة استقرت في ‌الزاوية اليسرى ⁠للحارس لوكا زيدان، الذي لم يستطع اللحاق بالكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغطت الجزائر سعيا لإدراك التعادل، وسط صمود ⁠من الأردن، ‌لكن البديل نذير بن بوعلي نجح في ⁠هز الشباك من ضربة رأس بعد ركلة ركنية ⁠في الدقيقة 68، قبل أن يستمر إتقان فريق المدرب ​فلاديمير بيتكوفيتش في ⁠تنفيذ الركنيات، ​ليسجل جويري هدف الفوز في الدقيقة 82. واحتسب الهدف بعد مراجعة لتقنية الفيديو.

ورفعت ​الجزائر رصيدها إلى 3 نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا، حيث تتصدر الأرجنتين حاملة اللقب المجموعة بست نقاط، فيما تلقى منتخب الأردن خسارته ​الثانية ‌ليتذيل الترتيب.

وتلعب الجزائر مع النمسا، الأحد، ويواجه الأردن ​منافسه الأرجنتين في التوقيت نفسه.