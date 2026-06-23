وأحرز هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و58، بعدما كان البديل ماركوس هولمغرين بيدرسن قد افتتح التسجيل للنرويج (43).

ووصل هالاند إلى 4 أهداف مع منتخب النرويج في النسخة الحالية للبطولة، بعدما سجل ثنائية أيضا خلال فوز فريقه 4 - 1 على منتخب العراق في الجولة الافتتاحية.

وسجّل مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، إسماعيلا سار، هدفيّ السنغال (53 و90+3).

ورفعت النرويج التي حققت فوزها الثاني تواليا بعد أول أمام العراق في الجولة الأولى، رصيدها إلى ست نقاط في وصافة المجموعة التاسعة، متخلفة بفارق هدف عن فرنسا الفائزة على العراق 3-0 في وقت سابق.

ويلتقي المنتخبان في الجولة الثالثة والأخيرة في قمة من شأنها حسم هوية المتصدر في 26 الحالي، إذ تحتاج النرويج إلى فوز لحسمها، بينما يكفي فرنسا التعادل للمحافظة عليها.