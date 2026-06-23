وأقيمت المباراة في فيلادلفيا الأميركية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه هي أول حالة توقف للقاءات في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولعب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي خاض مباراته الدولية الـ100 في مسيرته مع منتخب فرنسا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمنتخب (الديوك) في الدقيقتين 14 و54 على الترتيب.

ورفع مبابي رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، بفارق هدفين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (المتصدر).

وتكفل عثمان ديمبيلي بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي، مسجلا هدفه الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديال.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة، وضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد.