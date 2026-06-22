وتقرر إيقاف المباراة، مساء الإثنين بالتوقيت المحلي بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث جرى الشوط الأول للمباراة، الذي انتهى بتقدم فرنسا 1 - صفر، بالجولة الثانية في المجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات للمونديال، في أجواء ممطرة.

وخلال فترة الاستراحة ما بين شوطي اللقاء، تقرر إيقاف المباراة بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، ليتم إخلاء المدرجات من الجماهير الذين تم مطالبتهم بالاحتماء إلى أماكن آمنة، وفقا للمذيع الداخلي لملعب المباراة.

وقال ديشان في تصريحات إعلامية في فترة الراحة "كان هناك تنبيه، ثم اختفى، ثم عاد. سأتوقف عن إعطاء اللاعبين تحديثات لأن الوضع يتغير كل 30 ثانية. نحن ننتظر. وبعد ذلك، سيكون الأهم هو أن يكون لدينا وقت كاف للإحماء من جديد لنستعيد لياقتنا".

وفيما يتعلق باللقاء، أبدى ديشان عدم رضاه بشكل كامل عن أداء لاعبيه رغم تقدمهم في النتيجة، حيث قال: "نحن متقدمون، مع أننا كنا قادرين على تعزيز تقدمنا قليلا لنحصل على فارق مريح. لكن بمجرد أن زدنا من سرعة اللعب باستغلال عرض الملعب، وضعناهم تحت الضغط".

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الإثنين، ​إن بداية الشوط ⁠الثاني من مواجهة فرنسا ضد العراق تأجلت بسبب عاصفة رعدية.

وأضاف متحدث باسم "الفيفا" أن المباراة ​ستستأنف بعد 30 دقيقة على الأقل من بداية الاستراحة.

وجاء ‌في رسالة تحذيرية ظهرت على لوحة النتائج "يرجى مغادرة منطقة المقاعد المفتوحة ‌والاحتماء ‌داخل الملعب وفقا لتوجيهات طاقم الملعب. هناك عاصفة رعدية شديدة تقترب".

وكانت فرنسا متقدمة 1-0 مع نهاية الشوط الأول بفضل هدف لقائدها نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي في الدقيقة 14.

وأحرز مبابي الهدف الأول لفرنسا عبر قذيفة متقنة، تحت أنظار والده، الذي تواجد في المدرجات، ليصل إلى 15 هدفا في مسيرته بكأس العالم، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة مع الظاهرة البرازيلي رونالدو، متجاوزا النجم الألماني الراحل غيرد مولر، الذي أحرز 14 هدفا في مسيرته بكأس العالم.