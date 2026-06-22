وأضاف متحدث باسم "الفيفا" أن المباراة ​ستستأنف بعد 30 دقيقة على الأقل من بداية الاستراحة.

وجاء ‌في رسالة تحذيرية ظهرت على لوحة النتائج "يرجى مغادرة منطقة المقاعد المفتوحة ‌والاحتماء ‌داخل الملعب وفقا لتوجيهات طاقم الملعب. هناك عاصفة رعدية شديدة تقترب".

وكانت فرنسا متقدمة 1-0 مع نهاية الشوط الأول بفضل هدف لقائدها نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي في الدقيقة 14.

وأحرز مبابي الهدف الأول لفرنسا عبر قذيفة متقنة، تحت أنظار والده، الذي تواجد في المدرجات، ليصل إلى 15 هدفا في مسيرته بكأس العالم، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة مع الظاهرة البرازيلي رونالدو، متجاوزا النجم الألماني الراحل غيرد مولر، الذي أحرز 14 هدفا في مسيرته بكأس العالم.

يذكر أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين حاليا برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه.

وكان مبابي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي النسخة الماضية للمونديال أمام الأرجنتين عام 2022 بقطر، الذي انتهى بالتعادل 3 - 3 في الوقت الإضافي، قبل أن يحسم (راقصو التانغو) اللقب، بعد فوزهم بركلات الترجيح، قبل أن يسجل ثنائية في فوز فرنسا 3 - 1 على السنغال في مستهل مباريات منتخب (الديوك) في النسخة الحالية.

وتعتبر هذه هي النسخة الثالثة التي يخوضها مبابي مع منتخب فرنسا في كأس العالم، وتشمل أهدافه الـ 15 في المونديال 3 أهداف هذا العام، و8 أهداف في نسخة عام 2022، عندما فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف البطولة، و4 أهداف في عام 2018.

كما رفع مبابي، الذي خاض مباراته الدولية رقم 100 مع فرنسا أمام العراق، رصيده التهديفي إلى 59 هدفا مع منتخب بلاده، متجاوزا أقرب ملاحقيه أوليفييه جيرو بفارق هدفين ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لبطل العالم عامي 1998 و2018.