وسجل ميسي هدفي الأرجنتين في شباك النمسا، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي النسخة الحالية، كما انتزع أيضا جائزة رجل المباراة التي شهدت تربعه على عرش الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم بوصوله إلى 18 هدفا متفوقا على النجم الألماني السابق، ميروسلاف كلوزه، الذي سجل 16 هدفا.

وقال ميسي عقب تسلمه جائزة رجل المباراة: "سعيد جدا، إنه فوز مهم وصعب، وكنا ندرك أن هذه المباراة ستكون صعبة وقوية، وكان علينا أن نبذل أقصى ما لدينا".

وأضاف مهاجم إنتر ميامي الأميركي: "سعيد بالنتيجة والتأهل، حصد 6 نقاط أمر مهم لإراحة الأعصاب وتكون الأجواء هادئة على مدار الأسبوع المقبل".

وبشأن إنجازه التاريخي، قال قائد الأرجنتين: "فكرنا فقط في تحقيق الانتصار، كل المباريات صعبة، ومواجهة النمسا كانت متكافئة، بل كانت صعبة في بعض اللحظات، وبشكل عام لن يهديك أحد شيئا في كأس العالم".

واستدرك قائلا: "لكن منتخب النمسا لم يشكل خطورة، ولكنها كانت مباراة قوية وصعبة، وكان علينا أن نلعب بسرعة".

وختم ميسي بالقول: "الأهم التأهل، وهدفنا الفوز في كل المباريات أمام أي منافس، وهو أمر لا ولن يتحقق بسهولة".

وأصبحت الأرجنتين رابع منتخب يضمن تأهله لدور الـ32 بعد المكسيك وأميركا وألمانيا، وسيختتم حامل لقب مونديال 2022 مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأردن، فجر الأحد المقبل.