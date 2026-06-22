ولحق منتخب الأرجنتين بركب المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالفوز 2 - صفر على النمسا، في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

يدين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بهذا الفوز لنجمه وقائده ليونيل ميسي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 38 و95.

ورفع "ليو" رصيده إلى 5 أهداف ليعتلي قائمة هدافي مونديال 2026 بعد تسجيله ثلاثية في الفوز على الجزائر بنتيجة 3 - صفر في الجولة الأولى.

ولكن قائد الأرجنتين أهدر قبل هدفيه أمام النمسا، ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

وبات ميسي الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للرجال بعدما سجل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 38، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في 28 مباراة، ليتجاوز الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفاً في 24 مباراة.

وأصبح ميسي أفضل هداف ​في تاريخ ‌كأس العالم لكرة القدم ‌للرجال ‌أو السيدات، بعد أن سجل هدفه ‌رقم 18 ‌⁠في مباراة الأرجنتين ضد النمسا.

وكان ميسي ⁠قد تساوى في ⁠عدد الأهداف ​مع ⁠المهاجمة ​البرازيلية مارتا بعد أن سجل ​الهدف الأول في المباراة في شباك ​النمسا.

بهذا الفوز يرفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة، لينضم إلى منتخبات المكسيك وأميركا وألمانيا التي ضمنت التأهل أيضا بعد فوز ثان على التوالي في الجولة الثانية.

وسيختتم التانجو مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأردن فجر الأحد المقبل، حيث تكفيه نقطة واحدة لحسم الصدارة، وفي نفس التوقيت ستلعب النمسا ضد الجزائر.

تجمد رصيد النمسا عند ثلاث نقاط بالفوز 3 - 1 على الأردن في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخبا الجزائر والأردن في مواجهة عربية خالصة، يحتاج كل منتخب منهما لنقاط المباراة لإنعاش آماله في التأهل للدور 32 من البطولة.