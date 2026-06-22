وبات ميسي الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم بعدما سجل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 38، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في 28 مباراة، ليتجاوز الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفاً في 24 مباراة.

وكان كلوزه قد اعتلى صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بعد مشاركاته بين نسخ 2002 و2014، فيما جاء قبله الأسطورة البرازيلية رونالدو برصيد 15 هدفاً في 19 مباراة.

وشهدت المباراة نفسها رقما سلبيا جديدا لميسي، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، حصل عليها منتخب الأرجنتين بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد إثر عرقلة لاوتارو مارتينيز.

ووفقاً لشبكة "أوبتا"، أصبح ميسي أكثر لاعب إهداراً لركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم، بعدما سدد 7 ركلات جزاء وأهدر 3 منها.

كما حملت الركلة المهدرة رقماً تاريخياً آخر، إذ أصبحت أول ركلة جزاء يهدرها اللاعب الذي أصبح لاحقاً الهداف التاريخي للبطولة في المباراة نفسها، قبل أن يعوض ذلك بتسجيل هدفه السابع عشر في المونديال وانتزاع الصدارة التاريخية للهدافين.