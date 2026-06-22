وقالت الصحيفة إن المنتخب المصري أثبت في مباراته الأولى أمام بلجيكا أنه فريق منظم ومتماسك ويجيد العمل الجماعي، مشيرة إلى أن ما يميزه عن العديد من المنتخبات الأخرى هو اعتماده على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين ينشطون في نادٍ واحد هو الأهلي.

وأضافت أن 8 لاعبين من الأهلي يتواجدون ضمن قائمة المنتخب التي يقودها حسام حسن، الذي سبق له اللعب في صفوف النادي، معتبرة أن هذا الانسجام بين اللاعبين يمنح المنتخب أفضلية إضافية في المنافسات.

وخلال مواجهة بلجيكا، بدأ المنتخب المصري المباراة بخمسة لاعبين من الأهلي هم مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور، فيما جلس على مقاعد البدلاء ثلاثة لاعبين آخرين هم محمد الشناوي ومحمود حسن "تريزيغيه" وأحمد سيد "زيزو"، قبل أن يشارك الأخير خلال الشوط الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب المصري اعتمد أيضاً على حضور قوي للاعبي الأهلي خلال كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بين نهاية 2025 وبداية 2026، حيث ضمت القائمة آنذاك 9 لاعبين من النادي.

ولفتت إلى أن الأهلي، الذي شارك في كأس العالم للأندية 2025، يستفيد كذلك من وجود لاعبيه في المنتخب الوطني، إذ يحصل النادي على نحو 100 ألف يورو عن كل لاعب يتم استدعاؤه خلال دور المجموعات، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ إذا واصل المنتخب مشواره في الأدوار الإقصائية.

وأكدت الصحيفة أن نجاح منتخب مصر ومساهمة الأهلي فيه يرتبطان منذ سنوات، مشيرة إلى أن لاعبي النادي يشكلون العمود الفقري للفريق الوطني، من خلال مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم في الدفاع، ومروان عطية وإمام عاشور في خط الوسط.

وأضافت أن هذه التركيبة تمنح المنتخب توازناً جماعياً يجعل الاعتماد لا يقتصر على نجميه البارزين محمد صلاح وعمر مرموش، بل على منظومة متكاملة داخل أرض الملعب.