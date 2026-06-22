وينحدر أونداف من عائلة إيزيدية كردية تعود جذورها إلى منطقة أورفا في جنوب شرقي تركيا، قبل أن تستقر أسرته في ألمانيا، حيث وُلد اللاعب في مدينة فيردن عام 1996.

وشق المهاجم الألماني طريقه نحو النجومية عبر مسيرة غير تقليدية، إذ تنقل بين أندية الدرجات الدنيا في ألمانيا قبل أن يلفت الأنظار مع نادي سانت جيلواز البلجيكي، لينتقل بعدها إلى الدوري الإنجليزي ومن ثم يعود إلى الدوري الألماني، قبل أن يفرض نفسه ضمن تشكيلة المنتخب الألماني.

ويحظى أونداف باهتمام خاص داخل الأوساط الإيزيدية، باعتباره أحد أبرز الرياضيين المنحدرين من هذه الأقلية الدينية التي تعرضت لعمليات اضطهاد ونزوح على مدى عقود.

وبات مهاجم ألمانيا أحد أبرز نجوم النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده هجومياً وتصدر قائمة الهدافين مزاحما ليونيل ميسي، برصيد 3 أهداف.