كما قدمت "ليكيب" اعتذارها لدوكو في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، مؤكدة أن تصريحات المذيعة فرانس بييرون لا تعكس قيم المؤسسة أو مبادئها.

وكانت بييرون قد وصفت الولادة بأنها "لحظة مقززة، اعذروني، يكون فيها الأب عديم الفائدة"، وذلك خلال مشاركتها في برنامج "ليكيب دو شوك" التلفزيوني يوم الجمعة الماضي.

وقالت خلال البرنامج، تعليقا على تصريحات دوكو في الولايات المتحدة : "هناك مئات اللاعبين الذين قد يفعلون أي شيء ليكونوا في مكانك".

ومن المنتظر أن تضع شيرين، زوجة دوكو، مولودهما الأول في أوائل يوليو المقبل، وهو الوقت الذي يأمل فيه المنتخب البلجيكي أن يكون قد بلغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

وتساءلت بييرون عن أولويات دوكو، معتبرة أنه يعيش "حلم الطفولة"، وأضافت :"قد لا تتكرر لك هذه الفرصة مرة أخرى في حياتك".

وتلقى دوكو دعما من مهاجم منتخب إنجلترا أولي واتكينز، الذي سئل عن الخيارات العائلية التي يواجهها اللاعبون خلال البطولات الكبرى.

وقال واتكينز خلال مؤتمر صحفي في معسكر منتخب إنجلترا :" قال إنها تحدث مرة واحدة فقط، ولادة طفلك الأول. استقبال مولود جديد في الحياة نعمة".