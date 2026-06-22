وانتشرت في كندا مؤخراً مقاطع فيديو تظهر النجم المصري محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر لكرة القدم وهم يرقصون ويحتفلون مع الجماهير المصرية في الشوارع، وذلك احتفالاً بالفوز التاريخي للمنتخب على نظيره النيوزيلندي.

وقد نزل صلاح وزملاؤه في الفريق للاحتفال مع الجماهير المحتشدة خارج فندق الإقامة، وسط أجواء من الفرح والرقص.

وعقب المباراة، قال قائد منتخب مصر محمد صلاح إن فوز فريقه على نيوزيلندا 3-1، في كأس العالم 2026 يمثل إنجازا تاريخيا رائعا طال انتظاره.

وأضاف صلاح في تصريحات خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن اللقاء شهد تحولا كبيرا في الأداء بين شوطي المباراة، حيث أكد أن الفريق المصري لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول.

وتابع أن عيوب الشوط الأول تمثلت في غياب التنسيق الهجومي واستقبال هدف مبكر في أول ربع ساعة، وذلك نتيجة لجودة المنافس على المستوى الهجومي.

وأوضح صلاح أن تركيز اللاعبين في الشوط الثاني وإصلاح الأخطاء أسفر عن تحقيق الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد 3 نسخ سابقة لم يوفق فيها الفريق.