وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا، ليتصدر المجموعة السابعة، ويقترب من بلوغ دور الـ32 من البطولة المقامة في أميركا والمكسيك وكندا.

وحقق منتخب مصر الفوز رقم 20 للكرة العربية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ليصبح أحدث المنضمين للفائزين العرب في المونديال.

ويعد منتخب المغرب هو أكثر المنتخبات العربية فوزا في كأس العالم برصيد 6 انتصارات، ويأتي خلفه منتخب السعودية برصيد 4 انتصارات، ثم منتخبا تونس والجزائر بـ3 انتصارات لكل منهما.

وأصبح منتخب مصر خامس منتخب عربي يحقق فوزا في المونديال بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب والسعودية.

كما أصبح المنتخب المصري صاحب الفوز رقم 40 في تاريخ الكرة الإفريقية بالمونديال، حيث تضم القائمة الطويلة، منتخبات نيجيريا والمغرب وغانا بـ6 انتصارات لكل منهم، ويأتي خلفهم منتخبا الكاميرون والسنغال برصيد 5 انتصارات، ثم منتخبات وكوت ديفوار والجزائر وتونس بـ3 انتصارات لكل منهم، ثم جنوب إفريقيا بفوزين.

وعلى المستوى الفردي، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في المونديال، كما أنه تشارك صدارة هدافين العرب في المونديال بهذا الهدف.

ويتساوى صلاح، صاحب 3 أهداف في المونديال من مشاركتين، مع كل من الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري.

كما يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في المونديال، والتي يتصدرها النجم الغاني السابق جيان أسامواه برصيد 6 أهداف ويأتي خلفه الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا برصيد 5 أهداف والنيجيري أحمد موسى برصيد 4 أهداف.

ويتشارك صلاح المركز الرابع مع المغربي النصيري والتونسي وهبي الخزري والكاميروني صامويل إيتو والغاني أندريه أيوا.

تهنئة الرئيس المصري

وعقب المباراة نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة جاء فيها: "أهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم، بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار".

وأضاف: "هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية".