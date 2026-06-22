وقلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليتصدر المجموعة السابعة ويقترب من تحقيق هدفه ببلوغ دور الـ32 من البطولة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وهو يتفوق على إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وقال حسام حسن في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة: "أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، وأشكر الشعب المصري كله على دعمه لنا".

وأضاف: "هذا الفوز إهداء لجميع المصريين ولكل رجاله وسيداته، أنا سعيد للغاية إحساسي مماثل لإحساس ملايين المصرين بعد هذا الفوز".

وتابع حسام الذي سبق له المشاركة في المونديال كلاعب في 1990: "كنا موفقين في المباراة وبذلنا جهدا كبيرا خاصة بعد الشوط الأول الذي خرجنا منه بهدف في شباكنا، لكن أداءنا تحسن ونجحنا في الفوز في الشوط الثاني".

واختتم حسام حديثه قائلا: "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لقد بذل الجميع جهدا كبيرا من أجل تحقيق حلم المصريين في كأس العالم".