وتأخرت مصر بهدف مبكر في الدقيقة 15 سجله فين سورمان بضربة رأس متقنة بعد ‌ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم باين.

وكان بوسع نيوزيلندا مضاعفة ‌النتيجة في ‌أكثر من مناسبة قبل هذا الهدف وبعده لكن مصطفى شوبير حارس مصر تصدى لثلاث فرص محققة في الشوط الأول ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء ‌بينما جاءت فرصة مصر الخطيرة ‌الوحيدة في ⁠هذا الشوط عبر عمر مرموش في الدقيقة 27 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ماكس كروكومب على مرتين.

وظهرت مصر بشكل ⁠مغاير تماما ‌في الشوط الثاني ليدرك مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" التعادل ⁠في الدقيقة 58 بضربة رأس رائعة من ⁠داخل المنطقة بعد تمريرة محمد هاني العرضية من الجهة اليمنى.

وأضاف صلاح الهدف الثاني في ⁠الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بالكعب من زيكو لصلاح داخل المنطقة ليضعها الأخير بشكل رائع في الشباك.

وأحرز البديل محمود حسن "تريزيغيه" الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها صلاح.

وبذلك يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة ‌برصيد أربع نقاط يليه إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

صلاح ينفرد بصدارة هدافي مصر في المونديال

جاء هدف صلاح ليكون ثامن أهداف مصر في المونديال عبر تاريخها، بعدما سجل الفريق هدفين في نسخة 1934 في إيطاليا وهدفا في نسخة عام 1990 وهدفين في 2018، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف حتى الآن في نسخة 2026 بأميركا والمكسيك وكندا.

كما سجل صلاح الهدف الثالث له في كأس العالم، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي مصر في المونديال، ويأتي خلفه عبد الرحمن فوزي، الذي سجل هدفين لمصر في شباك المجر في نسخة عام 1934 بإيطاليا، وسجل كل من مجدي عبد الغني وإمام عاشور ومصطفى زيكو هدفا.

وأحرز صلاح هدفين في نسخة 2018 في روسيا في شباك البلد المضيف والسعودية في البطولة التي شهدت خروج مصر من الدور الأول، ثم أضاف هدفه الثالث في شباك نيوزيلندا في فانكوفر.

واقترب صلاح من معادلة رقم مدربه حسام حسن في سجل أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب، حيث وصل صلاح إلى 67 هدفا، بفارق هدفين خلف حسام الذي حقق لقب كأس أمم إفريقيا مع مصر ثلاث مرات كلاعب ووصل إلى قبل النهائي كمدرب في النسخة الماضية من البطولة في المغرب.