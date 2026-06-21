وقال دي لافوينتي في مؤتمر صحافي: "بالطبع، كان علينا أن نرى كيف ستسير المباراة، لكن اليوم كانت خطوة مهمة للمستقبل. لامين بالفعل في حالة مثالية، ومن الجيد أيضا تركه على هذا النحو، مع حافز أكبر".

وأضاف: "لو كانت النتيجة مختلفة، لشارك لفترة أطول. كانت المباراة محسومة، وقد رأينا أن مساهمته كانت كافية لنتمكن من الاعتماد عليه طوال المباراة في المرة المقبلة. أنهى الشوط الأول سعيدا جدا، لقد عاد".

وتابع: "لامين في حالة ممتازة لخوض مباريات كاملة تباعا".

وشدد المدرب البالغ 65 عاما على أنه "يجب أن نواصل التطور إذا أردنا بلوغ يوم 19 يوليو (يوم المباراة النهائية)، واليوم هناك أيضا نقد ذاتي. الجانب الأكثر إيجابية هو أن هذا المنتخب يمتلك هامشا استثنائيا للتطور. اليوم صححنا بعض جوانب اللعب التي لم تعمل بشكل جيد في المباراة الماضية".

من جانبه، قال عبّر يامال عن شعوره بالفخر بمشاركته مع منتخب بلاده لأول مرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكد في تصريحاته عقب المباراة مع السعودية: "أنا فخور للغاية، تماما مثل والدتي وعائلتي. إنه شعور فريد حقا".

واختتم يامال تصريحاته قائلا: "لطالما حلمتُ بالمشاركة في كأس العالم، وتسجيل هدف في أول مباراة لي كلاعب أساسي، إنه حلم تحقق".