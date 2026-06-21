وخرج الفريقان بشباك نظيفة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ألغت هدفا للنجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

كما تأثر المنتخب البلجيكي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه ناثان نجوي ببطاقة حمراء في الدقيقة 67.

وحصل كل منتخب على نقطة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين وتشتعل حسابات التأهل لدور الـ32 قبل مباراة مصر ضد نيوزيلندا التي ستقام فجر الإثنين.

وكان المنتخب البلجيكي بدأ مشواره بالتعادل 1 - 1 بصعوبة مع مصر، وسيواجه نيوزيلندا فجر السبت المقبل في فانكوفر.

أما إيران فتعادلت مع نيوزيلندا بنتيجة 2 - 2، وتستعد لمواجهة حاسمة أمام مصر في نفس التوقيت بالجولة الثالثة بمباراة ستقام في سياتل.