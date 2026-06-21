وتجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة وحيدة يقبع بها في المركز الرابع من المجموعة الثامنة مؤقتا، بفارق الأهداف عن كل من أوروغواي والرأس الأخضر اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

وفي كل الأحوال، فإن المنتخب السعودي لم يعد أمامه بديلا سوى الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة، من أجل ضمان التأهل، سواء من مركز الوصافة أو ضمن أفضل ثوالث.

وفي حال فوز أوروغواي على الرأس الأخضر، سيحتاج المنتخب السعودي لفوز بنتيجة كبيرة أمام الرأس الأخضر في مقابل خسارة أوروغواي من إسبانيا، ووقتها سيتم اللجوء لفارق الأهداف.

وفي حال فوز الرأس الأخضر أو تعادله أمام أوروغواي، فإن السعودية سيكفيها في هذا الحالة الفوز بأي نتيجة في المباراة الخيرة لضمان الوصافة، بشرط عدم فوز أوروغواي على إسبانيا.

وسيرفع الفوز على الرأس الأخضر رصيد السعودية إلى 4 نقاط، وهو رصيد يكفي للتأهل ضمن أفضل ثوالث في حال حصدت أوروغواي 4 نقاط على الأقل من مباراتي الرأس الأخضر وإسبانيا، حينها ستتصدر إسبانيا المجموعة خلفها أوروغواي في المركز الثاني، بينما ستكفي النقاط الأربع السعودية لضمان حجز أحد المقاعد ضمن أفضل ثوالث.

وفي حال تعادل المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر وخسارة الأخير أمام أوروغواي، فإن السعودية ستحل ثالثا برصيد نقطتين وستنتظر نتائج باقي المجموعات، لكن الأمر سيكون صعبا للغاية نظرا لفارق الأهداف السلبي (-4) على المنتخب السعودي.