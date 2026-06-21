وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي والرأس الأخضر، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.

وسجل ميكل أويارزابال ثنائية وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بينما أضاف العائد ⁠للتشكيلة الأساسية لامين يامال هدفا، ليقود إسبانيا للفوز الكبير.

وحققت إسبانيا انتصارها الأول في البطولة، بعد تعادلها في الجولة الافتتاحية سلبيا مع ‌الرأس الأخضر، بينما تعادلت السعودية في المباراة الأولى 1-1 مع أوروغواي.

وبدأ الإسبان المباراة بضغط شرس على الدفاع السعودي وأهدروا عدة فرص، قبل ‌أن يفتتح يامال (18 ‌عاما)، الذي ⁠يشارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أبريل، التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد عرضية ⁠من أويارزابال.

وضاعف ‌أويارزابال النتيجة في الدقيقة 21 مستغلا ⁠ارتباك دفاع السعودية بعد ركلة ركنية، ليضع ⁠الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأضاف المهاجم ذاته الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق.

وبدأت إسبانيا الشوط الثاني بقوة، وأحرزت الهدف الرابع بعد 4 دقائق من نهاية الاستراحة، بعد أن سدد مارك كوكوريا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس السعودي محمد العويس، لترتد الكرة وتصطدم في المدافع حسان التمبكتي وتسكن الشباك.

وفي الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة، تلتقي إسبانيا أوروغواي في مواجهة قوية، بينما تأمل السعودية في تحقيق فوز على الرأس الأخضر يرفع حظوظها في التأهل لدور الـ32.