وسجل "مراهق برشلونة" الهدف في الدقيقة العاشرة، وهو في عمر 18 عاما و343 يوما، ليصبح ثاني أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدف الافتتاح في مباراة بكأس العالم.

واللاعب الأصغر هو بيليه، الذي افتتح التسجيل للبرازيل ضد ويلز خلال مونديال 1958 في السويد، في عمر 17 عاما.

وبعد التعادل المخيب للآمال 1-1 في المباراة الافتتاحية ضد الرأس الأخضر، أجرى المدير الفني لإسبانيا لويس دي لا فوينتي تعديلا على تشكيلته الأساسية ليشرك يامال في مركز الجناح الأيمن.

وكان اللاعب يتعافى سابقا من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أبريل الماضي، وظهر بديلا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وجاء هدف يامال من هجمة مرتدة سريعة، حيث وصلت الكرة إلى ميكيل أويارزابال على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، الذي أرسل عرضية أرضية دقيقة عبر المنطقة باتجاه القائم البعيد، ليحولها يامال إلى الشباك.