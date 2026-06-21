وأوضح في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية نشرت الأحد: "أرى نفسي أفضل بكثير مما يراني عليه الناس. أعلم أن الطريق أمامي طويلة جدا وأن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أحسنها".

وعانى اللاعب الإسباني (18 عاما) الإصابات ‌قبل انطلاق كأس العالم، لكن من المتوقع أن يلعب جانبا من مواجهة إسبانيا أمام السعودية، الأحد، ‌بعد مشاركته بديلا ‌في الدقائق الأخيرة من أولى مباريات الفريق بالبطولة، التي كانت مخيبة للآمال وانتهت بالتعادل السلبي مع الرأس الأخضر.

وأضاف يامال: "أعلم أن الناس ينظرون إلي وكأن هذا هو مستواي وهذا كل شيء، لكن يمكنني الاستفادة ‌من كل تلك الثقة التي أمتلكها ‌في أمور عديدة، ⁠وأؤكد أن أمامي طريق طويلة لأقطعها والكثير لأحسّنه، والكثير، الكثير، الكثير من كرة القدم لأقدمه".

لكن لاعب برشلونة الإسباني شكك في أنه سيكون قادرا على اللعب على ⁠مستوى النخبة في ‌سن الأربعين، مثل قائد منتخب الأرجنتين أسطورة الفريق الكتالوني السابق ليونيل ميسي.

وأوضح: "مستحيل. بالنسبة لي ⁠ميسي هو الأفضل وهو يثبت ذلك باستمرار. لديه أفضلية عن الجميع ⁠وهو في الأربعين من عمره".

من جهة أخرى، أشار يامال إلى أنه بدأ لعب كرة القدم في ​الشوارع، في حين يبدأ الآخرون غالبا ⁠في أندية محلية، حيث يطلب منهم تنفيذ ما يقومون به بدلا من الاستمتاع باللعبة.

وقال: "المشكلة التي أراها لدى اللاعبين الصاعدين حاليا هي أنهم ينضمون إلى فريق كرة قدم في سن الرابعة، وفي الفريق يقولون لك: (حسنا، على الظهير أن يسيطر على الكرة ويمررها إلى الجناح، وعلى الجناح أن يسيطر عليها ويمررها إلى لاعب الوسط)".

واعتبر يامال أن "الشهرة منذ ‌سن 13 عاما كان لها ثمنها، إذ حرمته القيام بأمور عادية مثل التسوق أو الذهاب إلى السينما"، لأن الناس دائما ما كانت تتعرف عليه.