وسجل دايتشي كامادا (4)، وأياسي أويدا (31، 83) وجونيا إيتو (69) لليابان التي سجلت 4 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم الذي بدأ عام 1998.

وشهدت المباراة سيطرة يابانية بلغت نسبتها 57 في المئة، مقابل 43% لتونس.

ولم يتمكن لاعبو تونس إلى توجيه ركلة واحدة باتجاه المرمى الياباني، مقابل 5 ركلات يابانية.

وبهذه النتيجة، احتل المنتخب التونسي المركز الرابع من دون نقاط، ودخل مرماه 9 أهداف وأحرز هدفا واحدا فقط في المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.

وكانت تونس تعرضت لخسارة قاسية أمام السويد 1-5 افتتاحا، دفع ثمنها سريعا المدرب صبري لموشي الذي أقيل من منصبه وحل بدلا منه الفرنسي هيرفيه رونار.

لكن رونار لم يتمكن من تحقيق صدمة إيجابية، لتخوض تونس المباراة الأخيرة أمام هولندا في كانساس من باب تأدية الواجب.

وهذه المرة السابعة في تاريخ مشاركاتها تخفق تونس في تخطي دور المجموعات.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف المسجلة وراء هولندا الفائزة بنتيجة ساحقة على السويد 5-1، واحتلت المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي 151 مباراة سابقة شاركت فيها منتخبات من آسيا في كأس العالم، لم يسبق لأي منتخب أن سجل 4 أهداف في مباراة واحدة، لتحقق اليابان إنجازا قاريا.