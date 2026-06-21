وقال المشجع المغربي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، إن درجات الحرارة المرتفعة داخل ملعب بوسطن أثرت عليه بشكل كبير، ما اضطره إلى التوجه إلى المسعفين للحصول على الرعاية الطبية.

وأضاف أن الحضور المبكر إلى الملعب والانتظار لفترات طويلة تحت الشمس ساهما في تدهور حالته، مؤكدا أنه شعر بدوار وإرهاق شديدين قبل أن يتلقى الإسعافات اللازمة.

وأكد أن الحرارة وضعته في حالة إعياء، وهرع زملاءه لنقله إلى مسعفي الملعب، قبل أن يعود بصحته ويكمل مشاهدة اللقاء الذي انتهى لمصلحة المغرب بنتيجة 1-0.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال بعض مباريات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة، خاصة في اللقاءات التي تقام خلال ساعات النهار.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مغربيا كبيرا، إذ احتشد آلاف المشجعين في مدرجات الملعب لدعم منتخبهم، رغم الأجواء الحارة التي رافقت اللقاء.

ويعد التعامل مع الظروف المناخية أحد أبرز التحديات التي تواجه الجماهير خلال البطولة، مع دعوات متكررة للالتزام بإرشادات السلامة، وشرب المياه باستمرار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة