وشهد وسط المدينة حضورا لافتا للمشجعين القادمين من اسكتلندا، الذين سيطروا على الأجواء الاحتفالية منذ ساعات الصباح، في مشاهد أعادت إلى الأذهان السمعة التي تتمتع بها الجماهير الأسكتلندية في البطولات الكبرى.

وتجمع المشجعون في مناطق مختلفة من بوسطن قبل التوجه إلى الملعب، حيث صدحت الأغاني والهتافات التي رافقت مسيرة المنتخب في البطولة، وسط تفاعل من سكان المدينة والسياح.

وصرح أحد المشجعين لسكاي نيوز عربية: "أتينا من اسكتلندا لتقديم أكبر حفلة لبلادنا في بوسطن.. ولكننا متخوفون من نتيجة مباراة المغرب".

وأضاف آخر: "قلبي يقول اسكتلندا ولكن عقلي يرجح كفة المغرب للفوز".

وبالفعل حقق المنتخب المغربي الفوز على اسكتلندا بنتيجة 1-0 بهدف إسماعيل صيباري.

وبعد اللقاء، تحولت الأجواء الاحتفالية إلى حالة من الإحباط والحزن عقب خسارة المنتخب الاسكتلندي أمام المغرب بهدف دون رد، وهي النتيجة التي عقدت حسابات الفريق في المجموعة.

وبدت ملامح خيبة الأمل على العديد من المشجعين بعد صافرة النهاية، فيما غادر عدد كبير منهم محيط الملعب بصمت، بعدما كانوا يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص منتخبهم في التأهل.

وقال أحد المشجعين لسكاي نيوز عربية: "الآن علينا التعادل مع البرازيل.. لا أرى بصيص أمل لنا في المونديال.. أنا مستاء جدا".

ورغم الخسارة، واصلت الجماهير الأسكتلندية تقديم صورة لافتة عن شغفها بكرة القدم، إذ حظيت بتفاعل كبير من الجماهير الأخرى والحاضرين في بوسطن، في واحدة من أبرز المشاهد الجماهيرية التي شهدتها المدينة خلال البطولة.