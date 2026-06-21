وفرض روم، المحترف في الدرجة الثانية الأميركية مع ميامي أف سي، نفسه نجما للمباراة واختير أفضل لاعب فيها برقمه القياسي في عدد الصدات في الوقت الأصلي (15 بينها 6 في الشوط الأول) واقترابه بفارق صدة واحدة من الرقم القياسي في عدد الصدات في المونديال والمسجل باسم حارس المرمى الإميركي تيم هاورد خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا (1-2 بعد التمديد) في دور الـ16 من مونديال البرازيل 2014.

وهي النقطة الأولى لكوراساو بعد خسارتها القاسية أمام ألمانيا 1-7 افتتاحا، كما هي الأولى للإكوادور بعد خسارتها امام كوت ديفوار 0-1، فتعقدت مهمتها في تخطي الدور الأول حيث ستلاقي في الجولة الثالثة الاخيرة ألمانيا التي ضمنت صدارة المجموعة بهذه النتيجة بعد أن حجزت بطاقة التأهل بفوزها على كوت ديفوار 2-1، فيما يحتل المنتخب الأفريقي المركز الثاني بثلاث نقاط.

ضغطت الإكوادور منذ البداية وكادت تفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما انفرد قائدها مهاجم باتشوكا المكسيكي إينر فالنسيا بتوغل داخل المنطقة إثر كرة طويلة من لاعب وسط تشلسي الإنجليزي مويسيس كايسيدو فوقف وجها لوجه أمام الحارس وسددها قوية أبعدها الأخير قبل أن ترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية دون جدوى (3).