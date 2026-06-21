صنع حارس مرمى كوراساو إيلوي روم التاريخ أمام الإكوادور وانتزع التعادل من دون أهداف والحصول على أول نقطة في أول مشاركة له في كأس العالم، بل وتم اختياره رجل المباراة بعد أن صد 15 كرة في مواجهة المنتخب اللاتيني أمس السبت، ضمن المجموعة الخامسة لمونديال 2026.
وفرض روم، المحترف في الدرجة الثانية الأميركية مع ميامي أف سي، نفسه نجما للمباراة واختير أفضل لاعب فيها برقمه القياسي في عدد الصدات في الوقت الأصلي (15 بينها 6 في الشوط الأول) واقترابه بفارق صدة واحدة من الرقم القياسي في عدد الصدات في المونديال والمسجل باسم حارس المرمى الإميركي تيم هاورد خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا (1-2 بعد التمديد) في دور الـ16 من مونديال البرازيل 2014.
وهي النقطة الأولى لكوراساو بعد خسارتها القاسية أمام ألمانيا 1-7 افتتاحا، كما هي الأولى للإكوادور بعد خسارتها امام كوت ديفوار 0-1، فتعقدت مهمتها في تخطي الدور الأول حيث ستلاقي في الجولة الثالثة الاخيرة ألمانيا التي ضمنت صدارة المجموعة بهذه النتيجة بعد أن حجزت بطاقة التأهل بفوزها على كوت ديفوار 2-1، فيما يحتل المنتخب الأفريقي المركز الثاني بثلاث نقاط.
ضغطت الإكوادور منذ البداية وكادت تفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما انفرد قائدها مهاجم باتشوكا المكسيكي إينر فالنسيا بتوغل داخل المنطقة إثر كرة طويلة من لاعب وسط تشلسي الإنجليزي مويسيس كايسيدو فوقف وجها لوجه أمام الحارس وسددها قوية أبعدها الأخير قبل أن ترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية دون جدوى (3).
- رد مدافع زفوله الهولندي شيريل فلورانوس بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة مرت بجوار القائم الايسر (8).
- كاد لاعب وسط فينيتسيا الايطالي جون ييبواه يفعلها عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس روم (12)، ثم توغل لاعب وسط بوماس المكسيكي بيدرو فيتي ولعب كرة في الزاوية اليمنى البعيدة لكنها مرت بعيدا عن المرمى (14).
- سدد فيتي كرة قوية من نحو 35 مترا تصدى لها الحارس على دفعتين (16)، ومرر مدافع أرسنال الإنجليزي بييرو هينكابييه كرة عرضية تابعها فالنسيا من مسافة قريبة بين يدي الحارس روم (20).
- سدد مهاجم فلامنغو البرازيلي غونسالو بلاتا كرة قوية من حافة المنطقة بين يدي روم (28).
- تابع الحارس روم تألقه بتصديه لتسديدتين قويتين من داخل المنطقة لإستوبيان (40)، وييبواه (42).
- جرب لاعب وسط كوراساو وزيوريخ السويسري ليفانو كومينينسيا حظه بتسديدة بعيدة بين يدي حارس مرمى هيوراكان الارجنتيني هيرنان غالينديس (45+2).
- واصلت الاكوادور افضليتها في الشوط الثاني وسدد كايسيدو كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها روم (50)، ثم تصدى لرأسية بلاتا من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (59).
- حذا حذوه حارس الاكوادور غالينديس بتصديين رائعين في هجمة واحدة الاول بإبعاده تسديدة مدافع ايندهوفن الهولندي أرماندو أوبيسبو من خارج المنطقة، والثاني لكرة قوية من داخل المنطقة لكومينينسيا (63).
- أبعد روم رأسية فالنسيا من مسافة قريبة الى ركنية (66)، ثم رأسيتين للبديل كيفن رودريغيس ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي ويليان باتشو (67).
- أبعد تسديدة قوية من خارج المنطقة للبديل نيلسون أنغولو، مهاجم سندرلاند الإنجليزي، (72).
- أنقذ غالينديس بإبعاده تسديدة قوية لجونينيو باكونا قبل ان يشتتها الدفاع (77).
- تصدى روم لتسديدة قوية لفيتي من خارج المنطقة (89)، وارتدت عرضية للبديل الاخر أنخيلو بريسيادو بالعارضة (90).