ونجحت الحمامي، المصنفة الأولى عالميا، في حسم اللقاء بنتيجة 11-6 و10-11 و11-8 و11-8، لتؤكد تفوقها وتختتم الموسم وهي على قمة التصنيف العالمي.

وكانت الحمامي قد ضمنت إنهاء الموسم في صدارة التصنيف، بعد خروج مواطنتها أمينة عرفي، المصنفة الثانية، من الدور نصف النهائي.

وقالت البطلة المصرية عقب التتويج: "عندما أحرزت لقبي الأول في النهائيات عام 2020 كنت الطرف الأقل ترشيحا، أما اليوم فأدافع عن صدارة التصنيف العالمي، ولذلك أشعر بفخر كبير بما حققته".

وأضافت أنها ستستغل فترة التوقف للابتعاد عن الاسكواش لبعض الوقت قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

وفي منافسات الرجال، توج البيروفي دييغو إلياس باللقب للمرة الأولى في مسيرته، بعد فوزه في النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 7-11 و11-4 و11-6 و11-9.

واستضافت باريس البطولة الختامية للجولة العالمية للمرة الأولى، في محطة تمهد لظهور رياضة الاسكواش لأول مرة ضمن برنامج دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.