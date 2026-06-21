وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في فانكوفر إن جميع اللاعبين يحظون بالأهمية نفسها داخل المنتخب، مشيدا بالدور الذي يؤديه صلاح داخل الملعب وخارجه.

وأضاف: "محمد صلاح يساعد زملاءه على الالتزام، وكل ما يقال عن وجود أزمة بيننا مجرد شائعات"، مؤكدا أن المشاركة في المباريات تخضع للمعايير الفنية فقط.

وأشاد مدرب المنتخب المصري بالأداء الذي قدمه صلاح خلال مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى، موضحا أنه وظفه في مركز اختاره بنفسه لخدمة الفريق.

وعن مواجهة نيوزيلندا، أكد أن الجهاز الفني وفر أفضل الظروف للاعبين من أجل الاستعداد للمباراة، مشددا على احترامه للمنافس وثقته في قدرة المنتخب المصري على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال: "نحترم منتخب نيوزيلندا ونعرف إمكانيات لاعبيه، لكننا نثق بأنفسنا وبقدرتنا على تحقيق شيء مميز في كأس العالم".

وأضاف أن المنتخب النيوزيلندي يتميز بأسلوب قريب من الكرة الأوروبية من حيث القوة البدنية والانضباط التكتيكي، لكنه أشار إلى امتلاك مصر عناصر قادرة على صناعة الفارق، وفي مقدمتها محمد صلاح.

وشدد حسام حسن على أن الهدف الرئيسي للمنتخب يتمثل في بلوغ دور الـ32 وتحقيق أول انتصار لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، معربا عن ثقته في قدرة "الفراعنة" على تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن المنتخب المصري يسعى إلى إسعاد جماهيره وإثبات قدرته على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى، مشيرا إلى أن الكرة الإفريقية أثبتت خلال البطولة قدرتها على مقارعة أقوى منتخبات العالم.