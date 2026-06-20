وتدين ألمانيا بفوزها للمهاجم البديل دينيز أونداف الذي سجل هدفي الانتصار في الشوط الثاني، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل المبكر للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب مونديال 2014.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث ألغى الحكم هدفين لألمانيا في الشوط الأول، قبل أن تنجح "الأفيال" في افتتاح التسجيل عبر فرانك كيسي مستفيدا من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.

ورغم السيطرة الألمانية وإهدار عدد من الفرص، حافظ المنتخب الإفريقي على تقدمه حتى الدقيقة 68 عندما أدرك أونداف التعادل بتسديدة مباشرة متقنة، قبل أن يعود ويخطف هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية هزت شباك الحارس يحيى فوفانا.

ورفع أونداف رصيده إلى تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات دولية، مؤكدا دوره المتصاعد في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان.

وكادت كوت ديفوار أن تدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن الفرص التي أتيحت لسيمون أدينغرا لم تستثمر بالشكل المطلوب، ليحافظ الألمان على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفعت ألمانيا رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة وضمنت التأهل إلى دور الـ32، فيما تجمد رصيد منتخب الأفيال عند ثلاث نقاط، ليوجل حسم مصيره إلى الجولة الثالثة والأخيرة.

وتختتم ألمانيا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور، بينما تلتقي كوت ديفوار مع كوراساو في مواجهة حاسمة على بطاقة العبور.