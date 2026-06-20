كشرت هولندا عن أنيابها وقطعت شوطا كبيرا نحو دور الـ32 من مونديال 2026، مع تحقيقها رقما قياسيا بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة في النهائيات (14)، باكتساحها السويد 5-1 في هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، السبت.
وكانت بداية هولندا مخيبة للآمال، حيث اكتفت بتعادل أمام اليابان 2-2 رغم تقدمها مرتين، وبالتالي دخلت اللقاء السويد وهي مطالبة بالفوز، لا سيما أن الأخيرة فازت على تونس افتتاحا 5-1.
ونجح الهولنديون في تحقيق المطلوب بفضل ثنائية لكل من براين بروبي (5 و17) وكودي خاكبو (47 و54)، وهدف للبديل كريسنسيو سامرفيل (89).