كشرت هولندا عن أنيابها وقطعت شوطا كبيرا نحو دور الـ32 من مونديال 2026، مع تحقيقها رقما قياسيا بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة في النهائيات (14)، باكتساحها السويد 5-1 في هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، السبت.