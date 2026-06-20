ونقل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق البالغ من العمر 40 عاما، إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض أزمة صدرية عليه في المؤتمر الصحفي.

غاغو، الذي يتولى حاليا تدريب فريق جامعة تشيلي، بدا عليه الألم أثناء مؤتمره الصحفي الذي سبق مباراة ضد فريق واندررز، الأحد.

ولا يزال المدرب الأرجنتيني تحت الملاحظة الطبية، بينما يتابع الأخصائيون حالته الصحية، وفق التقارير الصحفية.

وأفاد النادي التشيلي في البداية أن غاغو يخضع لفحوصات طبية، ثم تأكد لاحقا أنه بحاجة إلى عملية جراحية.

وقال المدير الرياضي للنادي مانويل مايو، كاشفا عن حديث قصير مع غاغو بعد العملية: "دخلت غرفته فوجدته يتحدث بالفعل عن مباراة الأحد، وعن اللاعبين الذين كنا نتناقش بشأنهم. أخبرته أن الوقت لم يحن بعد وأنه بحاجة إلى الهدوء والراحة، وسنرى كيف سيكون حاله الأحد".

وبعد مسيرة طويلة في الملاعب شملت، إلى جانب ريال مدريد، بوكا جونيورز وروما الإيطالي وفالنسيا الإسباني ومنتخب الأرجنتين، اتجه غاغو إلى التدريب حيث عمل في بلاده إضافة إلى المكسيك وتشيلي.