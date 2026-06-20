وبهذا الهدف، حطم صيباري رقم مواطنه حكيم زياش، الذي كان صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال، وأصبح بذلك صاحب أسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم.

وكان زياش قد سجل أسرع هدف للمنتخبات العربية في مونديال 2022 في قطر، وذلك في مرمى كندا، وأحرزه بعد 3:30 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المغربي 2-1.

أما ثالث أسرع هدف عربي في تاريخ المونديال، فأحرزه اللاعب السعودي سعيد العويران بهدفه الأسطوري في مرمى بلجيكا في مونديال 1994، وأحرزه في الدقيقة الخامسة.

وسجل العويران الهدف على طريقة مارادونا، حيث انطلق من منتصف ملعبه وركض حوالي 70 مترا قبل أن يحرز الهدف.

وفي المركز الرابع، حل مواطنه سامي الجابر في نفس المونديال بهدف في شباك المغرب في الدقيقة السابعة، وذلك عن طريق ركلة جزاء.

في المركز الخامس، حل اللاعب الجزائري صالح عصاد، الذي سجل هدفا في مرمى تشيلي، خلال مونديال 1982.

ولم يكتف عصاد بهذا فقد سجل ثنائية هدفين في تلك المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بثلاثة أهداف لهدفين.