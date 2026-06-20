وقاد فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا منتخب "السيليساو" إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل أمام المغرب في الجولة الأولى، إذ صنع فينيسيوس هدفي كونيا في الدقيقتين 23 و36، قبل أن يختتم الثلاثية بهدف سجله في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقة على المغرب بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند ثلاث نقاط قبل مواجهتها الحاسمة مع "السيليساو" في الجولة الأخيرة.

في المقابل، بقيت هايتي من دون نقاط، لتصبح أول المنتخبات التي تغادر منافسات مونديال 2026 رسميا.