وبات صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم، معادلا الإنجاز الذي حققه المصري محمد صلاح، بعدما هز شباك البرازيل في الجولة الأولى وأضاف هدفا جديداً أمام اسكتلندا.

ولم يتوقف إنجاز لاعب أيندهوفن عند هذا الحد، إذ أصبح هدفه الأسرع في النسخة الحالية من المونديال، وأسرع هدف يسجله منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم المغربي حكيم زياش في مونديال 2022.

ويؤكد هذا الرقم التاريخي البداية الاستثنائية لصيباري في أول ظهور له بالمونديال، بعدما فرض نفسه بين أبرز نجوم البطولة في أول جولتين.