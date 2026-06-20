ومنح إسماعيل صيباري "أسود الأطلس" التقدم بعد أكثر من دقيقة بقليل من صافرة البداية، مسجلا أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء، وصنع العديد من الفرص عبر براهيم دياز ونائل العيناوي وبلال الخنوس، لكنه اكتفى بهدف الصيباري ليحصد أول انتصار له في البطولة بعد تعادله مع البرازيل في الجولة الافتتاحية.

ورفع المغرب رصيده إلى أربع نقاط لينتزع صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة أمام اسكتلندا، ويعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32، بانتظار نتيجة مواجهة البرازيل وهايتي.