وأصبح المنتخب الأميركي ثاني المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بعد المكسيك، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين، ليضمن العبور قبل جولة من نهاية الدور الأول.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا في الدقيقة 11 بعدما حول المدافع الأسترالي كاميرون بورغيس كرة بالخطأ إلى شباكه إثر انطلاقة وتمرير عرضي من فولارين بالوجون.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أليكس فريمان تقدم الولايات المتحدة بهدف ثان من ضربة رأس، احتسب بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما ألغي في البداية بداعي التسلل.

وستخوض الولايات المتحدة مباراتها الأخيرة في المجموعة أمام تركيا، بينما تتمسك أستراليا بآمال التأهل عندما تواجه باراغواي في الجولة الثالثة.

وبات المنتخب الأميركي يحقق الفوز في أول مباراتين بكأس العالم للمرة الأولى منذ النسخة الأولى للبطولة عام 1930، مؤكداً انطلاقته القوية في النسخة التي يستضيفها بالشراكة مع كندا والمكسيك.