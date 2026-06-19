وجاء تعليق لولا خلال فعالية في مدينة بيلو هوريزونتي، عندما ذكر أحد الأطفال اسم نيمار، ليرد الرئيس البرازيلي: "نيمار؟ إنه لا يلعب حتى!".

وعاد الهداف التاريخي للبرازيل إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، لكنه غاب عن التعادل أمام المغرب 1-1، كما استبعده المدرب كارلو أنشيلوتي من مواجهة هايتي في الجولة الثانية من مونديال 2026.

وكان لولا قد أضفى أجواء مرحة على متابعته للمنتخب، بعدما قال قبل أيام إنه يفكر في "التعاقد مع ليونيل ميسي للعب مع البرازيل".

ويأمل الجهاز الفني للسيليساو في استعادة نيمار بكامل جاهزيته خلال الأدوار المقبلة، وسط مخاوف من التسرع في إشراكه بعد سلسلة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب منذ منتصف مايو.